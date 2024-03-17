СКА сыграет с «Автомобилистом» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 17 марта. Встреча пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — 17:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи СКА — «Автомобилист» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

СКА и «Автомобилист» на старте плей-офф провели по пять матчей. Петербургский клуб оказался сильнее в серии с «Торпедо» (4-1), а уральцы выбили из борьбы за Кубок Гагарина одного из фаворитов — «Ак Барс» (4-1). КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика