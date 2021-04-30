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Коршков подписал новый контракт с «Локомотивом»

17:38
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Нападающий Егор Коршков продлил контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба клуба в Twitter. Срок нового соглашения не сообщается.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Коршкова в 59 матчах 34 (17+17) очка при показателе полезности «+15» и 26 минут штрафного времени.

В плей-офф он сыграл 11 матчей, забросил 3 шайбы и отдал шесть результативых передач при показателе полезности «+6».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1388139611701104644

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