«Металлург» объявил о расторжении контракта с Кулеминым
16:58
Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Николаем Кулеминым.
Клуб и 34-летний хоккеист расторгли соглашение по обоюдному согласию.
Металлург" и форвард Николай Кулёмин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) April 30, 2021
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В сезоне-2020/21 Кулемин провел 34 матча за «Металлург», на его счету 8 (6+2) очков. Всего в карьере он принял участие в 309 матчах за команду из Магнитогорска и набрал 185 (101+84) очков.
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