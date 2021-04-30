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«Металлург» объявил о расторжении контракта с Кулеминым

16:58
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Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Николаем Кулеминым.

Клуб и 34-летний хоккеист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

В сезоне-2020/21 Кулемин провел 34 матча за «Металлург», на его счету 8 (6+2) очков. Всего в карьере он принял участие в 309 матчах за команду из Магнитогорска и набрал 185 (101+84) очков.

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