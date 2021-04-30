«Металлург» объявил о расторжении контракта с Кулеминым

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Николаем Кулеминым.

Клуб и 34-летний хоккеист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Металлург" и форвард Николай Кулёмин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



?: https://t.co/KSbZAH9uoM pic.twitter.com/VoKLOckZJj — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) April 30, 2021

В сезоне-2020/21 Кулемин провел 34 матча за «Металлург», на его счету 8 (6+2) очков. Всего в карьере он принял участие в 309 матчах за команду из Магнитогорска и набрал 185 (101+84) очков.