«Куда теперь, Илья Валерьевич?» Реакция КХЛ на уход Ковальчука из «Авангарда»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отреагировала на новость об уходе нападающего Ильи Ковальчука из «Авангарда».

«Куда теперь, Илья Валерьевич?» — говорится в публикации в официальном Twitter лиги.

Сегодня, 30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с Ковальчуком по обоюдному согласию сторон. По словам генерального менеджера омичей Алексея Волкова, 38-летний форвард планирует вернуться в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли.