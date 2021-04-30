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«Куда теперь, Илья Валерьевич?» Реакция КХЛ на уход Ковальчука из «Авангарда»

17:40
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отреагировала на новость об уходе нападающего Ильи Ковальчука из «Авангарда».

«Куда теперь, Илья Валерьевич?» — говорится в публикации в официальном Twitter лиги.

Сегодня, 30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с Ковальчуком по обоюдному согласию сторон. По словам генерального менеджера омичей Алексея Волкова, 38-летний форвард планирует вернуться в НХЛ, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

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