Коростелев: «Ничего хорошего. Опять плохой старт»

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев подвел итоги второго домашнего матча 1/4 финала плей-офф КХЛ против «Авангарда» (5:7). Магнитогорцы уступают в серии со счетом 0-2.

«Ничего хорошего... Опять плохой старт. Он снова нам стоил поражения, вторую игру подряд.

Не проиграли в движении и силовой борьбе? Во втором периоде мы показали, как мы можем играть, и как должны играть каждый период. А пока — только один из шести. Но 0-2 не 0-4. Будем бороться, едем за победами в Балашиху. Повторюсь, результат налицо: мы сыграли только один период из шести, как играли в сезоне, как играли и против «Авангарда». Надо играть каждый период так, как мы сегодня провели второй. Мы и завелись, в первую очередь, стали показывать характер, и чуть-чуть добавили в зоне атаки. Так и нужно. Нам нужна концентрация с первых смен», — цитирует игрока сайт КХЛ.