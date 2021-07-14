Константин Шафранов высказался об уходе из тренерского штаба «Авангарда»
Бывший ассистент главного тренера «Авангарда» Константин Шафранов прокомментировал свое решение покинуть омский клуб.
«Я никогда не выношу сор из избы. Мы разговаривали с клубом, но сейчас надо смотреть в будущее и не оглядываться назад. Что случилось, то случилось. Может быть, еще когда-нибудь удастся поработать в «Авангарде». А уход оттуда не хочу комментировать. Тут не надо кого-то подставлять или на кого-то обижаться. Придет время, все встанет на свои места. А я лишь хочу поблагодарить всех, с кем работал, за этот замечательный сезон, который так здорово для нас закончился», — цитируют Шафранова «Известия».
В 1985–2010 годах Шафранов выступал в чемпионатах СССР и России, а также играл в Северной Америке и защищал цвета сборной Казахстана. По окончании карьеры игрока работал тренером в «Форт Уэйн» (ECHL), «Амуре», «Автомобилисте» и «Авангарде». В минувшем сезоне КХЛ Шафранов стал обладателем Кубка Гагарина.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1192500/aleksei-fomin/na-led-vykhodiat-liudi-ne-kompiutery
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