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Константин Шафранов высказался об уходе из тренерского штаба «Авангарда»

14 июля 2021, 12:50
Боб Хартли и Константин Шафранов. Фото Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Боб Хартли и Константин Шафранов. Фото Беззубов Владимир, photo.khl.ru
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Бывший ассистент главного тренера «Авангарда» Константин Шафранов прокомментировал свое решение покинуть омский клуб.

«Я никогда не выношу сор из избы. Мы разговаривали с клубом, но сейчас надо смотреть в будущее и не оглядываться назад. Что случилось, то случилось. Может быть, еще когда-нибудь удастся поработать в «Авангарде». А уход оттуда не хочу комментировать. Тут не надо кого-то подставлять или на кого-то обижаться. Придет время, все встанет на свои места. А я лишь хочу поблагодарить всех, с кем работал, за этот замечательный сезон, который так здорово для нас закончился», — цитируют Шафранова «Известия».

В 1985–2010 годах Шафранов выступал в чемпионатах СССР и России, а также играл в Северной Америке и защищал цвета сборной Казахстана. По окончании карьеры игрока работал тренером в «Форт Уэйн» (ECHL), «Амуре», «Автомобилисте» и «Авангарде». В минувшем сезоне КХЛ Шафранов стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1192500/aleksei-fomin/na-led-vykhodiat-liudi-ne-kompiutery

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