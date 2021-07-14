«Сибирь» продлила контракт с Демидовым
14 июля 2021, 12:58
«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Николаем Демидовым.
Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.
?Защитник Николай Демидов продлил контракт с «Сибирью» на два сезона. pic.twitter.com/44veiZspIn— Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 14, 2021
Демидов выступает за «Сибирь» с 2017 года. В сезоне-2020/21 хоккеист провел 22 матча за команду, на его счету 2 (1+1) очка.
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