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«Сибирь» продлила контракт с Демидовым

14 июля 2021, 12:58
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«Сибирь» объявила о продлении контракта с защитником Николаем Демидовым.

Новое соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Демидов выступает за «Сибирь» с 2017 года. В сезоне-2020/21 хоккеист провел 22 матча за команду, на его счету 2 (1+1) очка.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5748

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Иван Торопцев все материалы автора

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