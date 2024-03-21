Коньков: «Трактору» нужно до конца сохранять мотивацию»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Динамо».

«Челябинск сможет отпраздновать победу, когда выиграет все четыре матча. Прецеденты в КХЛ уже были, когда команды, лидировавшие со счетом 3-0, проигрывали. «Трактору» нужно до конца сохранять мотивацию. Нельзя считать, что дело сделано. Челябинцам нужно использовать первую же возможность для того, чтобы завершить серию дома», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Счет в серии 3-0 в пользу челябинской команды. Четвертый матч «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).