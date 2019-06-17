Кокарев стал игроком "Спартака"

Нападающий Денис Кокарев перешел в "Спартак", информирует пресс-служба клуба. Односторонний контракт форварда с клубом рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Минувший сезон 34-летний нападающий провел в составе "Витязя", принял участие в 64 матчах и набрал 22 (7+15) очка. В КХЛ нападающий выступал также в ХК МВД, московском "Динамо", "Салавате Юлаеве" и магнитогорском "Металлурге". В Лиге форвард провел 684 игры, в которых записал в личную статистику 319 (115+204) очков.



Кокарев является двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом мира 2012 года.