Форвард «Ак Барса» Галимов — о серии с «Авангардом»: «Мы больше хотели выиграть»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Гагарина.
— Проигрывали 0:2. Каково было возвращаться в игру?
— Как было сказано недавно, чаще мы начинаем плохо, чем хорошо. Не знаю, почему так. Наверное, у всех в голове сидело, что счет в серии 3-1. Хорошо, что вытащили.
— Четыре матча подряд «Ак Барс» побеждает в третьем периоде. Трижды по 2:0 еще раз 1:0 — в чем секрет?
— Думаю, больше желания победить. Еще — дисциплина. Играли правильно. У них большие неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться. Иначе бы мы продолжали терять шайбу — и ничего не бы не получилось.
— Ключевой момент в серии?
— Наверное, больше хотели выиграть. Для нас это как война — и мы победили.
— По стилю кто в финале больше интересен — СКА или ЦСКА?
— ЦСКА — больше строгая, дисциплинированная команда. СКА — более своеобразная, может придумать что-то. А так, без разницы. Главное — мы в финале, — приводит слова Галимова «РБ Спорт».
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -