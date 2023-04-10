Форвард «Ак Барса» Галимов — о серии с «Авангардом»: «Мы больше хотели выиграть»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Гагарина.

— Проигрывали 0:2. Каково было возвращаться в игру?

— Как было сказано недавно, чаще мы начинаем плохо, чем хорошо. Не знаю, почему так. Наверное, у всех в голове сидело, что счет в серии 3-1. Хорошо, что вытащили.

— Четыре матча подряд «Ак Барс» побеждает в третьем периоде. Трижды по 2:0 еще раз 1:0 — в чем секрет?

— Думаю, больше желания победить. Еще — дисциплина. Играли правильно. У них большие неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться. Иначе бы мы продолжали терять шайбу — и ничего не бы не получилось.

— Ключевой момент в серии?

— Наверное, больше хотели выиграть. Для нас это как война — и мы победили.

— По стилю кто в финале больше интересен — СКА или ЦСКА?

— ЦСКА — больше строгая, дисциплинированная команда. СКА — более своеобразная, может придумать что-то. А так, без разницы. Главное — мы в финале, — приводит слова Галимова «РБ Спорт».

«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.