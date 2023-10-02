КХЛ: расписание матчей и трансляции 2 октября
Восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024 запланировано на 2 октября.
Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 2 октября:
17:00. «Трактор» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.
17:00. «Металлург Мг» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.
18:00. «Лада» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.
19:10. «Динамо Мн» — «Барыс»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.
19:30. «ХК Сочи» — СКА
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Окко.
19:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Окко.
19:30. «Спартак» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция: Матч ТВ, Кинопоиск, Окко.
19:30. ЦСКА — «Витязь»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|3
|Лада
|13
|7
|6
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|Куньлунь РС
|14
|6
|8
|13
|7
|СКА
|11
|6
|5
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|- : -
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -