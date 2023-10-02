Игнатьев — о поражении от «Авангарда»: «Очень быстрая и боевая игра, к такому «Куньлунь» и готовился»
Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).
«С обеих сторон была очень быстрая и боевая игра, к такому мы и готовились, Омск не мог играть по-другому. Обидно было догонять весь матч, это прям кредо наше какое-то. В итоге не догнали, скажем так. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу на льду. Конечно, можно было решить исход матча в большинстве в овертайме.
Травмы были получены еще в начале сезона. Там календарь тоже был не сахар, но наслоения не было. В принципе, есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается. Пулккинен? Еще не думал о его роли в команде. В нашем положении это легкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший, режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Куньлунь» с 13 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Авангард» с 13 очками — на седьмой строчке Востока.
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|3
|8
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|В
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|9
|3
|19
|2
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|12
|9
|3
|18
|3
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|12
|9
|3
|18
|4
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|4
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|6
|Куньлунь РС
|14
|6
|8
|13
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|11
|6
|5
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|2.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
|- : -
|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -