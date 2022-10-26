Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:49

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:4).

«Чтобы так же горели, как мы горим! За вас, за каждого! Мы переживаем за вас, за каждого! Чтобы не получили травму, выходя на лед. Чтобы забили гол!» — надрывался один из фанатов.

На видео видно, что при этом некоторые представители команды «Ак Барс» в этом момент сидели в наушниках.

Поражение от «Салавата Юлаева» стало для «Ак Барса» девятым в десяти последних матчах.

По информации «СЭ», судьба главного тренера команды Олега Знарка будет решена после возвращения команды в Казань.

Олег Знарок. Знарок в «Ак Барсе» на грани отставки. Суперсостав не помогает — казанцы проиграли 9 матчей из 10

ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
2
0
Читайте также
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
«Малахольной девице пора и честь знать». Футбольный клуб изгоняет бесов и обличает Собчак
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА выиграл у «Нефтехимика» и одержал пятую победу подряд

КХЛ, матчи 26 октября: «Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Металлург» обыграл «Автомобилист»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 22 20 2 41
2 ЦСКА 21 14 7 31
3 Динамо М 22 14 8 31
4 Локомотив 22 13 9 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 23 9 14 23
9 Динамо Мн 22 9 13 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 23 12 11 26
5 Барыс 23 11 12 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 21 9 12 19
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
27.10 12:00
Амур – Северсталь
 - : -
27.10 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
27.10 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости