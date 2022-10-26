Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева»

Болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:4).

«Чтобы так же горели, как мы горим! За вас, за каждого! Мы переживаем за вас, за каждого! Чтобы не получили травму, выходя на лед. Чтобы забили гол!» — надрывался один из фанатов.

На видео видно, что при этом некоторые представители команды «Ак Барс» в этом момент сидели в наушниках.

Поражение от «Салавата Юлаева» стало для «Ак Барса» девятым в десяти последних матчах.

По информации «СЭ», судьба главного тренера команды Олега Знарка будет решена после возвращения команды в Казань.