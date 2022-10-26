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Сегодня, 21:50

«Торпедо» обыграло «Динамо» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе команды из Нижнего Новгорода шайбы забросили Данил Веряев, Сергей Гончарук и Николай Коваленко.

«Торпедо» записало на свой счет третью победу подряд. На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции (29 очков). Бело-голубые расположились на 3-й строчке (31 очко).

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Веряев — 2 (Белевич), 6:56 — 1:0. Гончарук — 6 (Кручинин), 54:20 — 2:0. Коваленко — 6 (Ян), 54:37 — 3:0.
Вратари: Кульбаков — К.Л. Волков.
Штраф: 2 — 33.
Броски: 30 (11+8+11) — 26 (6+9+11).
Судьи: Васильев, Фатеев.
26 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Динамо М 23 14 9 31
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5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 23 9 14 23
9 Динамо Мн 22 9 13 22
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