Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:28

Шайба с отрицательного угла принесла минскому «Динамо» победу над «Локомотивом»

Читать «СЭ» в

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Локомотив» (5:2). Победную шайбу забросил 23-летний нападающий Михаил Шалагин броском с отрицательного угла.

Минчане прервали 5-матчевую победную серию ярославцев, которые в этой встрече вели со счетом 2:0, но пропустил пять шайб подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Андронов — 3 (мен.), 6:41 — 0:1. Ильенко — 2 (А.С. Волков, Березкин), 9:30 — 0:2. Соколов — 4 (Демченко, Меркли), 15:25 — 1:2. Мартынов — 2 (Лалонд), 21:56 — 2:2. Шалагин — 1 (Пышкайло, Мороз), 26:37 — 3:2. Горбунов — 3 (Душак, Шинкевич), 34:19 — 4:2. Барберио — 2 (Пакетт, Алистров), 40:30 — 5:2.

Вратари: Колосов — Исаев (Бочаров, 26:37).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 26 (4+9+13) — 19 (7+5+7).

Судьи: Беляев, Раминг.

22 октября. Минск. «Минск-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Бывший директор ЦРУ допустил участие сил США в конфликте на Украине
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ

КХЛ: «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» и другие матчи 22 октября
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 20 12 8 25
6 Спартак 22 10 12 25
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 21 9 12 22
10 Куньлунь 22 8 14 19
11 Сочи 19 3 16 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 21 14 7 29
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 21 11 10 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 20 6 14 15
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 10:00
Амур – Спартак
 - : -
23.10 14:00
Авангард – Северсталь
 - : -
23.10 17:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
23.10 17:00
Торпедо – Куньлунь
 - : -
23.10 17:00
Сочи – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости