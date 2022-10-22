Новиков считает, что Кошечкин на затерялся бы в НХЛ
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал новый рекорд вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина, который сыграл больше всех «сухих» матчей в КХЛ.
«Сыграть на ноль для вратаря — это очень серьезное событие. Во-первых, команда при таком раскладе будет выигрывать, забросив одну шайбу, а во-вторых, что такое — не пропустить, когда по твоим воротам наносится, в среднем, по 25 бросков? Это очень серьезная нагрузка для вратаря, который играет практически без смены. Габариты Василия, с одной стороны — плюс для него. А с другой, попробуй там покрутись, попадай. Для этого нужно обладать очень хорошими физическими качествами. Самое главное — преданность хоккею. Если полевой игрок может позволить себе расслабиться, захандрить и прогулять, то вратарь не имеет на это права. Нужно постоянно держать себя в тонусе, вне зависимости от того, находишься ты в отпуске или же в сезоне. Вратарь — везде вратарь. Он идет по улице и ловит муху. По-другому нельзя. Здоровья Василию! Кошечкин вошел в историю как очень серьезный вратарь. Кошечкин — глыба с точки зрения характера. Думаю, он не затерялся бы в НХЛ», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
21 октября магнитогорский клуб обыграл «Барыс» со счетом 5:0 в регулярном чемпионате КХЛ. Кошечкин оформил шат-аут, отразив все 19 бросков и стал первым вратарем в КХЛ, которому удалось провести 90 сухих матчей.
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