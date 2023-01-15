КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» Москва, ЦСКА — «Северсталь» и другие матчи 15 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

15 января

13.00 мск. «Спартак» — «Куньлунь»

17.00. «Локомотив» — «Динамо» Москва

17.00. «Витязь» — «Трактор»

17.00. СКА — «Амур»

17.00. ЦСКА — «Северсталь»

17.10. «Динамо» Минск — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут