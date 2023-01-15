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Сегодня, 11:20

КХЛ: «Локомотив» — «Динамо» Москва, ЦСКА — «Северсталь» и другие матчи 15 января

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Хоккеисты «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

15 января

13.00 мск. «Спартак» — «Куньлунь»

17.00. «Локомотив» — «Динамо» Москва

17.00. «Витязь» — «Трактор»

17.00. СКА — «Амур»

17.00. ЦСКА — «Северсталь»

17.10. «Динамо» Минск — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 51 39 12 82
2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 51 30 21 67
5 Динамо М 50 28 22 64
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 49 21 28 48
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
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16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 - : -
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 - : -
15.01 17:00
СКА – Амур
 - : -
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
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