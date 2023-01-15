Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист»

Минское «Динамо» в овертайме победило «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал форвард Ник Меркли. Также за минчан забивали нападающий Дмитрий Соколов и Владимир Алистров.

Голы «Авто» на счету форвардов Сергея Широкова и Степана Хрипунова. Причем гости превели матч в овертайм зе 6 секунд до конца третьего периода.