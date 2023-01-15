Кудашов о победе над «Локомотивом»: «На сегодняшний матч никакого подтекста не было»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:0).

— Атмосфера всегда отличная на стадионе и сегодняшний матч на стал исключением. Равная игра, совершенно равная. Хорошо, что первыми забросили шайбу — этот момент и стал переломным. Где-то мы душили, где-то нас закрывали во втором периоде. Мы использовали свой момент, потому и выиграли сегодня.

— Во всех трех матчах против «Локомотива» вы ставили Илью Коновалова в ворота, есть в этом подтекст?

— На сегодняшний матч никакого подтекста не было. Прошлый матч играл Волков в Санкт-Петербурге, сыграл неплохо, мы обсуждали его кандидатуру. Но он много сил отдал, поэтому решили сегодня дать Коновалову сыграть.

— Как вам воспитанники ярославского хоккея — Малышев, Кудрявцев и Коновалов?

— Молодцы, все хорошо. Я думаю, что они влились в коллектив, много играют. Все прекрасно.