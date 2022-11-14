«Спартак» по буллитам победил «Динамо» в первом матче под руководством Гришина

«Спартак» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3 Б.

В составе бело-голубых забили Андрей Миронов и Эрик О'Делл. За красно-белых заброшенными шайбами отметились Филип Вароне и Джозеф Кин. Победный буллит на счету Романа Старченко.

«Спартак» выиграл в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Гришина. Команда набрала 31 очко и занимает восьмое место на Западе. «Динамо» находится на пятой строчке с 37 очками.

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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Вароне — 8 (бол., Кин), 1:48 — 0:1. Кин — 3 (бол., Локтионов, Хохлачев), 17:44 — 0:2. Миронов — 3 (бол., О`Делл, Уил), 23:39 — 1:2. О`Делл — 13 (Малышев, Рашевский), 38:18 — 2:2.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Коновалов — Рибар (64:24).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (5+16+11+1) — 14 (6+3+2+3).

Судьи: Наумов, Оскирко.

14 ноября. Москва. «ВТБ Арена».