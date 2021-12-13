Тренер ЦСКА Федоров поделился воспоминаниями об Олимпиаде

Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров рассказал об ожиданиях от Олимпиады в Пекине.

«Тренерский опыт и большая ответственность за страну, за Родину, за тех ребят, кто приедет и постарается выполнить задачу. Да, чувствую огромную ответственность перед игроками и страной.

Олимпиада — это тяжело. Деревня и еда там мне никогда не нравились. Конечно, есть сожаление, что мы ничего не показали в Ванкувере. В Солт-Лейк-Сити мы выступили достойно, в Нагано — достойно. Но могли лучше, как говорится. Олимпиада — это тяжелый турнир для ребят из НХЛ, я испытал это на своей шкуре. Особенно когда тебе приходится куда-то долго лететь, за пару недель перестраиваться сначала туда, потом обратно. Это адаптация ко времени, а именно биологические часы, тело, разум, здоровье, энергия. К этому я серьезно отношусь. Но опять же — все в одинаковых условиях», — цитирует Федорова РИА "Новости Спорт".

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.