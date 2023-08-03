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Сегодня, 18:30

Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Адмирала» на Sochi Hockey Open

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) в первом матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

— Хорошая игра с нашей стороны, начал Ротенберг. Здорово провели себя молодые ребята — Иван Демидов, Матвей Мичков. Кирилл Танков и Данила Моисеев не играли год. Кирилл не выдержал всю игру, потому что ему было тяжело физически. Надеюсь, следующий матч он сыграет полностью.

Переиграли соперника в формате «5 на 5». Подвели удаления. Надо отдать должное сопернику — это сильная опытная команда, которая играла своим оптимальным составом.

— Как приняли решение поставить Мичкова в центр?

— Матвей обладает лучшим игровым мышлением. Вы прекрасно видели, насколько хорошо он мыслит на льду. Это интересное решение. Мы пообщались с ним и узнали, что он вообще всегда мечтал играть в центре. Он не самый крупный и мощный игрок, но у него есть навыки, которых нет у многих других игроков. Он здорово видит поляну, может отдать передачу, может забить. Если посмотреть статистику, то он был сегодня одним из лучших на вбрасываниях. Это наше будущее. Надеюсь, что это центральный нападающий, которой поможет и СКА, и сборной России. Будем смотреть дальше. Но на сегодняшний день это очень правильное решение.

Мичков обладает очень многими качествами, которые мы видели в советском хоккее, как у Вячеслава Быкова и Игоря Ларионова. У него есть возможность стать очень хорошим центром. Матвей играет в центре с первого дня наших сборов, — сказал Ротенберг.

В следующем матче на Sochi Hockey Open СКА сыграет с «Авангардом». Игра пройдет в субботу, 5 августа.

Хоккей
ХК Адмирал
ХК СКА
Роман Ротенберг
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