КХЛ почтила память хоккеистов «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году

КХЛ опубликовала пост в день памяти ярославского «Локомотива».

«07.09.2011. «Локомотив» Ярославль. Мы помним», — написала пресс-служба КХЛ.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе разбились игроки и члены персонала ярославского «Локомотива», которые летели в Минск на первый матч сезона. Из 45 человек, находившихся на борту самолета, 43 погибли на месте, а хоккеист Александр Галимов умер через несколько дней.