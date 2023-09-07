Ротенберг — о поражении от «Торпедо»: «Ужасный лед и судейская ошибка в конце. Такие моменты не красят хоккей»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Торпедо» (3:4) ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хочу поблагодарить болельщиков, хочу поздравить с победой «Торпедо», но хочу в очередной раз обратиться в лигу – ужасный лед для обеих команд. Столько брака. Будет лучше, когда будет нормальный лед, надо просто над этим работать.

И судейская ошибка в конце. Было пять человек на льду, когда они должны были играть вчетвером. Минуту у них было пять человек. Такие моменты не красят хоккей, а так с победой «Торпедо», заслуженная победа», – сказал Ротенберг.

СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке Запада с 4 очками в 2 играх.

Обе команды проведут свои следующие матчи 8 сентября: в этот день «Торпедо» примет на своем льду минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом» на выезде.