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КХЛ отменила матч «Металлург» — «Йокерит»

20:30
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По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает сайт КХЛ.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 «Металлург» — «Йокерит», запланированный на 13 января», — говорится в заявлении лиги.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/11/495810.html

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Иван Шитик все материалы автора
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