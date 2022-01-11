КХЛ отменила матч «Металлург» — «Йокерит»
20:30
По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает сайт КХЛ.
«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 «Металлург» — «Йокерит», запланированный на 13 января», — говорится в заявлении лиги.
Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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