По состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает сайт КХЛ.

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 «Металлург» — «Йокерит», запланированный на 13 января», — говорится в заявлении лиги.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.