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Плющев отреагировал на решение КХЛ не останавливать чемпионат из-за коронавируса

18:38
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение КХЛ не останавливать регулярный чемпионат из-за вспышки коронавируса в командах лиги.

«Очень трудно ответить на вопрос, правильное ли решение было принято, так как я не присутствовал на собрании. Там этот вопрос обсуждался. Были аргументы и контраргументы. Если было принято такое решение, значит, они поняли, что продолжать чемпионат возможно. Если команда полностью заболеет, то у нее есть игроки из фарм-клуба или молодежной команды. Все игроки заменяемы. Почему НХЛ заменяют игроков, а у нас нет? У нас сразу катастрофа. Я понимаю, что больше игроков высококлассных, но клубы же работают на перспективу. У них есть замена», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее, 11 января, КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов, где было принято решение полноценно завершить регулярный чемпионат с возможным изменением схемы плей-офф.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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