КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений

Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений, сообщает пресс-служба КХЛ.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

После 63 матчей «Сибирь» с 60 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.