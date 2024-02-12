Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:09

КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»

Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений, сообщает пресс-служба КХЛ.

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

После 63 матчей «Сибирь» с 60 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ФХР
11
4
Читайте также
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви и ранила двух человек
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине в годовщину Минских соглашений
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряков назвал «СКА Арену» восьмым чудом света

КХЛ назвала лучших игроков недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 62 26 36 64
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Динамо М 61 39 22 84
4 Спартак 62 37 25 82
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
Результаты / календарь
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
12.02 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости