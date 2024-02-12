КХЛ назвала лучших игроков недели
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.
Лучшим вратарем признали Игоря Бобкова («Амур»). На прошлой неделе 33-летний голкипер на ноль отыграл два матча против «Барыса» (2:0) и «Амура» (1:0 Б).
Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). Он сделал 8 голевых передач в 3-х матчах недели.
Лучшим нападающим признан еще один игрок омичей Владимир Ткачев. На его счету 8 (2+6) очков.
Лучшим новичком признали форварда минского «Динамо» Даниила Сотишвили, набравшего 3 (2+1) очка в трех матчах, в том числе забившего победную шайбу в матче с ЦСКА (4:1).
Источник: КХЛ
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
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|12.02
|19:30
|
Локомотив – Спартак
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