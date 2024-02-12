КХЛ назвала лучших игроков недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признали Игоря Бобкова («Амур»). На прошлой неделе 33-летний голкипер на ноль отыграл два матча против «Барыса» (2:0) и «Амура» (1:0 Б).

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). Он сделал 8 голевых передач в 3-х матчах недели.

Лучшим нападающим признан еще один игрок омичей Владимир Ткачев. На его счету 8 (2+6) очков.

Лучшим новичком признали форварда минского «Динамо» Даниила Сотишвили, набравшего 3 (2+1) очка в трех матчах, в том числе забившего победную шайбу в матче с ЦСКА (4:1).