КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

КХЛ на своем официальном сайте объявила, что в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире было принято решение о об отмене оставшейся части сезона 2019/2020.

Отмечается, что решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ. Также в лиге разработали несколько вариантов продолжения сезона, однако все эти сценарии были оценены как маловероятные.

Сначала лига сообщила в Twitter, что обладатель Кубка Гагарина-2020 определен не будет.

Сообщение КХЛ об отмене сезона.

Позже запись была удалена. В релизе КХЛ говорится: «Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря».

В 2019 году главный трофей КХЛ выиграл ЦСКА.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

«Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Всё это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за Кубок Гагарина, было бы нарушением спортивного принципа», — говорится в заявлении КХЛ.



«Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021.



Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря».

Напомним, что от дальнейшего участия в плей-офф из-за пандемии коронавируса отказались такие клубы, как «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Некоторые иностранные хоккеисты уже покинули расположение своих команд и отправились на родину.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения.