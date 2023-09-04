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Сегодня, 18:13

КХЛ изменила регламент после ситуации с дисквалификацией Федотова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

КХЛ внесла поправки в дисциплинарный регламент перед стартом нового сезона.

Изменилась статья 14 о спортивной дисквалификации. Согласно новой редакции, если Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала хоккеиста, но он или его клуб находятся в процессе обжалования решения ИИХФ, то КХЛ вправе принять решение о допуске спортсмена к участию в чемпионате или отдельно взятом матче.

При этом клуб обязуется компенсировать лиге все возможные убытки и потери в связи с допуском хоккеиста.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сыграл за команду против «Ак Барса» (2:5) в первом матче нового сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию, которую на него наложила ИИХФ.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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«Ак Барс» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Торпедо 1 1 0 2
3 Куньлунь 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 ЦСКА 2 1 1 2
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 Локомотив 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Авангард 1 1 0 2
5 Трактор 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Барыс 1 0 1 0
10 Сибирь 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Адмирал 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
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9.09
4.09 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
4.09 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 - : -
4.09 18:00
Лада – СКА
 - : -
4.09 19:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
4.09 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
4.09 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
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