КХЛ изменила регламент после ситуации с дисквалификацией Федотова

КХЛ внесла поправки в дисциплинарный регламент перед стартом нового сезона.

Изменилась статья 14 о спортивной дисквалификации. Согласно новой редакции, если Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала хоккеиста, но он или его клуб находятся в процессе обжалования решения ИИХФ, то КХЛ вправе принять решение о допуске спортсмена к участию в чемпионате или отдельно взятом матче.

При этом клуб обязуется компенсировать лиге все возможные убытки и потери в связи с допуском хоккеиста.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сыграл за команду против «Ак Барса» (2:5) в первом матче нового сезона КХЛ, несмотря на дисквалификацию, которую на него наложила ИИХФ.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.