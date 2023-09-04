«Ак Барс» и «Трактор» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Казанцы примут команду из Челябинска на «Татнефть-Арене», начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор» можно посмотреть на «Матч ТВ» и на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Старт прямого эфира — в 19:15.

Жители Казани смогут посмотреть бесплатную телетрансляцию игры на канале «ТНС Татарстан», эфир начнется в 19:00 по Москве. Челябинцы в прямом эфире смогут увидеть игру на телеканале «ОТВ», трансляция начнется в 21:25 по местному времени.

Формальные события матча «Ак Барс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ак Барс» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с победы в матче открытия: команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла на выезде ЦСКА со счетом 5:2. «Трактор» победил «Ладу» в Тольятти, матч завершился со счетом 2:1.