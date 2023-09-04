«Ак Барс» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ
«Ак Барс» и «Трактор» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Казанцы примут команду из Челябинска на «Татнефть-Арене», начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор» можно посмотреть на «Матч ТВ» и на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Старт прямого эфира — в 19:15.
Жители Казани смогут посмотреть бесплатную телетрансляцию игры на канале «ТНС Татарстан», эфир начнется в 19:00 по Москве. Челябинцы в прямом эфире смогут увидеть игру на телеканале «ОТВ», трансляция начнется в 21:25 по местному времени.
Формальные события матча «Ак Барс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Ак Барс» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с победы в матче открытия: команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла на выезде ЦСКА со счетом 5:2. «Трактор» победил «Ладу» в Тольятти, матч завершился со счетом 2:1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -