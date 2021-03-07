КХЛ дисквалифицировала Коваленко на один матч за непристойный жест в матче с «Йокеритом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод второго матча первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» (5:0).

Форвард «железнодорожников» Николай Коваленко неприличным жестом выразил превосходство команды над соперником.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Николая Коваленко наказание по п.1.36. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Находясь на игровой площадке или за ее пределами до, во время или после игры, производит любые непристойные жесты или действия по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 21-летний Коваленко провел 42 матча за «Локомотив», в которых набрал 11 (6+5) очков.