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Скандальное судейство в Минске в матче СКА — все ли справедливо? Live с Зислисом — в 12.00

09:00
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У нас второй эфир в следующем составе — звездный Михаил Зислис из Баффало, угадавший все исходы в прошлый раз Артур Хайруллин и Иван Богун из города, где нет плей-офф.

Мы обсудим самое яркое из последних событий Кубка Гагарина:

— Скандал в Минске: на лед летели бутылки.
— «Авангард» может упустить серию с «Автомобилистом»?
— Продолжатся ли драки в серии «Локомотив» — «Йокерит» и что значит жест Николая Коваленко?
— Есть ли еще шансы у «Северстали»?

Смотрите в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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