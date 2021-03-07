У нас второй эфир в следующем составе — звездный Михаил Зислис из Баффало, угадавший все исходы в прошлый раз Артур Хайруллин и Иван Богун из города, где нет плей-офф.

Мы обсудим самое яркое из последних событий Кубка Гагарина:

— Скандал в Минске: на лед летели бутылки.

— «Авангард» может упустить серию с «Автомобилистом»?

— Продолжатся ли драки в серии «Локомотив» — «Йокерит» и что значит жест Николая Коваленко?

— Есть ли еще шансы у «Северстали»?

Смотрите в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».