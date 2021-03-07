Скандальное судейство в Минске в матче СКА — все ли справедливо? Live с Зислисом — в 12.00
09:00
У нас второй эфир в следующем составе — звездный Михаил Зислис из Баффало, угадавший все исходы в прошлый раз Артур Хайруллин и Иван Богун из города, где нет плей-офф.
Мы обсудим самое яркое из последних событий Кубка Гагарина:
— Скандал в Минске: на лед летели бутылки.
— «Авангард» может упустить серию с «Автомобилистом»?
— Продолжатся ли драки в серии «Локомотив» — «Йокерит» и что значит жест Николая Коваленко?
— Есть ли еще шансы у «Северстали»?
Смотрите в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
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