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«Трактор» — «Салават Юлаев», Кубок Гагарина: где смотреть матч, во сколько начало

13:00
«Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф. Фото ХК «Трактор»
«Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев» в третьем матче серии плей-офф. Фото ХК «Трактор»

Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Челябинцы выиграли первый матч со счетом 3:1, а уфимцы смогли сравнять счет, победив во второй игре в овертайме 3:2.

Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Трактор» — «Салават Юлаев»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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