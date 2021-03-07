Сегодня, 7 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Трактор» на своем льду примет «Салават Юлаев». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Челябинцы выиграли первый матч со счетом 3:1, а уфимцы смогли сравнять счет, победив во второй игре в овертайме 3:2.

Следить за матчем «Трактор» — «Салават Юлаев» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Трактор» — «Салават Юлаев»