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Капризов будет выступать за «Миннесоту» только со следующего сезона

19:17
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин исключил возможность, что нападающий ЦСКА Кирилл Капризов может дебютировать в команде по ходу нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

Чемпионаты КХЛ и НХЛ пока приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Пока неизвестно, насколько растянется пауза. А контракт 22-летнего Капризова с ЦСКА рассчитан до 30 апреля. И россиянин сообщал, что после этого собирается уехать в Северную Америку.

— Нет. Контракт с Капризовым вступит в силу только в следующем сезоне, — заявил Герин.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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