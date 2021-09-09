Капитан «Салавата Юлаева» сыграл с болельщиком в игру «камень-ножницы-бумага» прямо на льду

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в ходе домашнего матча против «Спартака» сыграл в игру «камень-ножницы-бумага» с болельщиком, находясь на льду.

Это было сделано по просьбе фаната, который написал об этом на плакате. Призом игры была шайба. И хотя Панин выиграл, она все равно досталась болельщику.