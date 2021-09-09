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«Ак Барс» объявил состав на трехматчевую выездную серию

17:05
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Сегодня, 9 сентября, казанский «Ак Барс» отправился на выездные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем», минским «Динамо» и «Сочи».

Тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Игорь Бобков, Вячеслав Пекса.

Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлев, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.

Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Николай Коваленко, Пер Линдхольм, Артем Лукоянов, Иван Меховов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21050

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Александр Кравченко все материалы автора

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