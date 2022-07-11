Панин — о ситуации с Федотовым: «Все спрятались в свои домики. Наш спортивный круг молчком»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации с вратарем «Филадельфии» Иваном Федотовым.

«Если все равно, то лучше мимо проходи. Классно жить по принципу — слава богу, не со мной. Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной... Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях.

Ваня Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарем на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ (это не секрет). Но... По-любому мне скажут — не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.

P. S. Такие разборки со спортом ничего общего не имеют. Еще над несколькими пацанами висит «топор», из них яркая звезда НХЛ. Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов?» - написал Панин в соцсетях.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В понедельник, 4 июля, ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.