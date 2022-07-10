ЦСКА предложил Романову двухлетний контракт на сумму 120 миллионов рублей

По данным «СЭ», ЦСКА сделал предложение о контракте защитнику Александру Романову. Срок соглашения — два года, за каждый из которых хоккеист может заработать по 60 миллионов рублей.

Напомним, что Романов провел два последних сезона в «Монреале», а перед драфтом НХЛ-2022 был обменян в «Айлендерс».

У клуба из Нью-Йорка есть права на российского защитника, но нет действующего контракта. Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне-2021/2022 Александр провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9».

Напомним, что отъезда в Северную Америку Романов выступал именно за ЦСКА.