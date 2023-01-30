Капитан «Магнитки» Яковлев: «У многих топовых команд есть спады, но все выбираются»
Защитник «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» поделился мнением, когда может закончиться неудачная серия команды.
- Вы верите, что после этого спада все наладится? Ведь так не бывает, что сегодня вы будете играть плохо, а когда надо — хорошо.
— Посмотрите в нашу турнирную таблицу, у многих топовых команд есть спады, но потом все выбираются и начинают снова хорошо играть, показывают результат.
- Такое ощущение, что ваш кризис связан с тем, что вам неинтересна регулярка после финала.
— Где-то, может быть, есть такое, но это уже было давно и неправда. Это могло быть в начале сезона и на предсезонных турнирах, когда иногда было тяжело себя заставлять снова работать, потому что прошлый сезон был для нас таким продолжительным. А сейчас я не думаю, что связано с этим, это уже в прошлом.
- Вы играете в 6 защитников. При таком графике вы вымотаны, килограмма на три похудели с декабря. Тяжело играть в 6 защитников?
— Мне больше нравится, когда ты постоянно в игре находишься, постоянно в тонусе. Есть свои плюсы и минусы в этом. А то, что игр стало больше — в других лигах еще больше матчей играют, ребята там тоже постоянно в 6 защитников выходят.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -