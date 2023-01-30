«Нам не говорили, что придет Квартальнов». Капитан «Магнитки» — о ситуации в команде

Интервью Егора Яковлева.

«Магнитка» проиграла семь из девяти последних матчей и откатилась уже на четвертое место в Восточной конференции. Капитан магнитогорцев Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал о том, что происходит в команде.

— У «Металлурга» все-таки есть кризис?

— Кризисом это тяжело назвать, я бы сказал, что есть определенный спад.

— С чем он связан?

— Я думаю, что все равно нам непривычно: многовато игр, возможно, отсутствие пауз сказывается на нас. В этом сезоне впервые такое количество матчей.

— Насколько испугались, когда вам сказали, что Квартальнов может возглавить клуб?

— Это только в прессе писали, а так эту тему особо не обсуждали.

Дмитрий Квартальнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вам же на собрании об этом сказали.

— Нет, такого не было.

- Сказали, что если вы будете так плохо играть, то тренера поменяют, и придет Квартальнов. По-моему, неплохая мотивация для того, чтобы начать бегать.

— Да нет, я считаю, что мы хорошо играли. Было видно, что мы старались и играли за тренера, за наш клуб. Я считаю, что мы выберемся из этого спада, и все будет нормально.

- Когда?

— Мы стараемся, прикладываем все силы, потому что в эту ямку очень легко залезть, но, как показывает практика, из нее всегда очень тяжело выкарабкиваться.

- Пик кризиса — это матчи против «Сочи» и «Адмирала». Потом было собрание, после которого вы начали играть здорово, а в последних играх опять все пошло вниз.

— Да я бы не сказал, мы в Сочи всегда не очень играем, даже в прошлом году до буллитов дошли с ними. Потом были серьезные команды и прямые наши конкуренты, поэтому и была игра другая.

- Говорят, что у защитников не сложились отношения с Дмитрием Рябыкиным. Это правда?

— Нет, у нас обычные рабочие отношения.

- Но я слышал, что у вас там чуть ли не до драк доходило.

— Не знаю, при мне не было.

- Но недовольство ведь было какое-то, может быть, период адаптации?

— Новая метла всегда метет по-новому. У кого-то сразу получается новые требования принять, у кого-то чуть попозже.

Дмитрий Рябыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

- Не считаете ли вы, что этот спад связан с тем, что вы, защитники, не можете понять, чего хочет Рябыкин, не слушаете его?

— Нет, я думаю, что с этим особо не связано.

- Вы верите, что после этого спада все наладится? Ведь так не бывает, что сегодня вы будете играть плохо, а когда надо — хорошо.

— Посмотрите в нашу турнирную таблицу, у многих топовых команд есть спады, но потом все выбираются и начинают снова хорошо играть, показывают результат.

- Такое ощущение, что ваш кризис связан с тем, что вам не интересна регулярка после финала.

— Где-то, может быть, есть такое, но это уже было давно и неправда. Это могло быть в начале сезона и на предсезонных турнирах, когда иногда было тяжело себя заставлять снова работать, потому что прошлый сезон был для нас таким продолжительным. А сейчас я не думаю, что связано с этим, это уже в прошлом.

- Вы играете в 6 защитников. При таком графике вы вымотаны, килограмма на три похудели с декабря. Тяжело играть в 6 защитников?

— Мне больше нравится, когда ты постоянно в игре находишься, постоянно в тонусе. Есть свои плюсы и минусы в этом. А то, что игр стало больше, — в других лигах еще больше матчей играют, ребята там тоже постоянно в 6 защитников выходят.