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Сегодня, 14:48

«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард»

Мария Гусева
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«Адмирал» на своем льду обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе победителей гол забил Александр Горшков. За омичей шайбу забросил Дамир Шарипзянов.

Автором победного гола в овертайме стал Даниил Гутик.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Авангард» идет пятым — 69 очков.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
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