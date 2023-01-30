«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард»
«Адмирал» на своем льду обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время в составе победителей гол забил Александр Горшков. За омичей шайбу забросил Дамир Шарипзянов.
Автором победного гола в овертайме стал Даниил Гутик.
«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Авангард» идет пятым — 69 очков.
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