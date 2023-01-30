КХЛ: «Адмирал» — «Авангард», СКА — «Торпедо» и другие матчи 30 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

30 января, понедельник

12.00 (мск). «Амур» — «Сибирь»

12.30. «Адмирал» — «Авангард»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Куньлунь»

19.30. СКА — «Торпедо»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут