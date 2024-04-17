Капитан «Магнитки» пропустит старт финала Кубка Гагарина

Как стало известно «СЭ», капитан «Металлурга» Егор Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина против «Локомотива» из-за травмы.

Серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.

В сезоне-2023/24 32-летний защитник набрал 27 (6+21) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 19 играх.

По пути к финалу Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Амур» (4-2 в серии), «Спартак» (4-2) и «Автомобилист» (4-3).