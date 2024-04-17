Величкин считает, что у «Металлурга» будет преимущество в финале плей-офф КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин заявил, что у «Металлурга» будет небольшое преимущество в финале плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

«Про нас в 2016 году говорили, что фаворит ЦСКА, счет будет 4-0 или 4-1. Поэтому в финале фаворитов не бывает. Фавориты оба. Я думаю, что в финале такой фееричной игры не будет, будут достаточно внимательно играть в обороне», — цитирует Величкина ТАСС.

Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске.