Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал, что можно улучшить в КХЛ

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением о том, что можно улучшить в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Я так понял, что появился новый алгоритм составления расписания матчей. У нас был выезд, когда из каждого города мы летели по четыре часа. Не знаю, с чем это связано и можно ли сделать так, как было раньше... Еще на некоторых аренах нет велотренажеров, чтобы размяться. Это то, что многим командам стоить улучшить. Нужно чуть лучше оборудовать разминочную зону для игроков. Насколько я знаю, КХЛ занимается этим вопросом, надеюсь, скоро получится это реализовать», — приводит Metaratings слова Шарипзянова.

Шарипзянов выступает в КХЛ с сезона-2017/18. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 25 (7+18) очков в 37 матчах за «Авангард».