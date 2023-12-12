Капитан «Металлурга» Яковлев назвал причины успеха команды в этом сезоне

Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев объяснил, почему его команда успешно выступает в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в сезоне-2023/24.

«Главная причина — хорошо готовы физически, много молодых ребят в команде, у них большая мотивация. Ну и взрослые опытные ребята тоже играют на своем уровне. Поэтому и такой результат. Считаю, нам идет в плюс, что про «Магнитку» не говорят много. Мы сталкивались с ситуациями, когда нам еще на предсезонных сборах и после летних трансферов отдавали кубок, и из этого ничего хорошего не получалось. Лучше пускай молчат про нас, а мы будем спокойно хорошо играть», — цитирует «Газета.ru» Яковлева.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 55 очками в 41 матче.

Яковлев набрал 20 (3+17) очков в 39 играх.