Канадский защитник Грэм может перейти в «Нефтехимик»

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Джэсси Грэм может перейти в «Нефтехимик».

В минувшем сезоне 28-летний игрок выступал в немецком чемпионате за «Аугсбургер» и набрал 42 (3+39) очка в 52 матчах регулярки.

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» нанял 7-е место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф «Нефтехимик» проиграл «Трактору» (0-4).