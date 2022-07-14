Мифтахов рассказал детали тренировочного процесса в клубах США

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал о тренировочном процессе в клубах США.

В среду, 13 июля голкипер подписал контракт с казанским клубом до конца сезона-2022/23.

«У нас был канадский тренерский штаб. Тренировки в основном короткие, но интенсивные. Тренеры опытные, знали, когда нужно сбавить темп, всячески помогали. В плане доверия, например, помню сыграл одну неудачную игру, когда нас прямо разорвали — и главный тренер мне говорит: «Назови мне свою ошибку при каком-нибудь голе». Я назвал, а он мне говорит: «Твоих ошибок не было». И еще добавляет: «Хочешь мы пересмотрим все твои голы и ты попробуешь мне доказать, что ты где-то виноват?»

Выпить с тренерским штабом? Вообще-то алкоголь вредит здоровью. Были моменты, когда мы все вместе могли выпить по одной-две бутылочки пива — это нормально считалось. Например, на выезде для игры в гольф. Или выпить вина на командном ужине. Качество напитков? Не знаю, особо много не пил (улыбается)», — цитирует голкипера Metaratings.ru.

22-летний Мифтахов является воспитанником «Ак Барса», за который выступал до мая прошлого года, после чего подписал трехлетнее соглашение с «Тампой». Россиянин не смог пробиться в основной состав «молний». Он провел 22 матча в АХЛ, отражая в среднем 89,1 процента бросков при коэффициенте надежности 3,03, а также пять матчей в ECHL, отражая 92 процента бросков при коэффициенте 2,23.