Сопин: «Динамо» не нарушало регламент»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал обвинения в том, что клуб нарушил регламент, собрав игроков основного состава раньше установленного КХЛ срока.

— Открытая тренировка для СМИ прошла в «Динамо» 14 июля. Но тренироваться вы начали гораздо раньше и провели первый полноценный сбор, закамуфлированный под «лагерь развития». Зачем нужно было так грубо нарушать регламент?

— Регламент мы не нарушали. Лагерь развития был для молодых ребят из системы «Динамо». Другие хоккеисты могли принимать участие в тренировках по желанию. Никто никого не заставлял, никакой обязаловки не было.

— Насколько я слышал, только один хоккеист пропустил сбор. Всем остальным «рекомендовали» быть в обязательном порядке. Пропустить «лагерь развития» было нельзя.

— Нет-нет, это не так. Что касается Михаила Фисенко, то все прекрасно знали, что он готовится самостоятельно. Никаких проблем между ним и главным тренером нет.

В прошедшем сезоне «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах ЦСКА.

Полностью интервью с Алексеем Сопиным можно прочитать здесь.